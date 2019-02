Foo Fighters : Dave Grohl promet que le groupe ne se séparera jamais

Rien de plus triste et frustrant que de vois son groupe préféré annoncer sa séparation. Mais que les fans de Foo Fighters se rassurent, ils n’auront pas à affronter cette épreuve puisque Dave Grohl a promis que le groupe se se séparerait jamais. C’est lors d’une conférence à Los Angeles mardi dernier que le chanteur a annoncé cette excellente nouvelle. Suite à plusieurs dates de Foo Fighters annulées, il a tenu à mettre les choses au clair au sujet de spéculation de la part de certains fans et médias sur une éventuelle fin du groupe. « C’est comme pour nos grands-parents qui divorcent. Cela n’arrivera pas », a-t-il affirmé. Si les shows n’ont pas été assurés, c’est bien en raison d’une blessure d’un des membres des Foos.

« Durant les 20 premières annoncées de notre groupe, c’était 'faisons un autre disque' et c’est ce que nous faisions probablement après. Puis faisons en un autre… », raconte le leader du groupe, « Je ne sais pas quand vous nous reverrez tous mais ça arrivera… car nous sommes trop vieux pour nous séparer, comme nos grands-parents. » Voilà qui est dit ! Retrouvez Foo Fighters an août prochain à l’affiche du Sziget Festival à Budapest aux côtés d’Ed Sheeran, twenty one pilots, Martin Garrix, Franz Ferdinand, Kodaline, Jungle, Jain ou encore Years and Years.