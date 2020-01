Foo Fighters : Dave Grohl promet "des trucs de fous" pour les 25 ans du groupe !

Dave Grohl conseille à ses fans de "boucler leur ceinture", car les Foo Fighters ont prévu "des trucs sérieusement fous" pour leur 25ème anniversaire. En effet, dans un nouveau message, le leader du groupe a tenu à remercier les nombreux fans qui les encouragent à se dépasser en permanence : "Bon Dieu !! 25 ans ?! Merci les gars d'être avec nous année après année... d'avoir chanté avec nous et d'avoir fait de chaque concert la meilleure nuit de notre vie. On ne fait que commencer. Cette année va être dingue". Une annonce encourageante qui s'ajoute aux nombreux teasers publiés par le groupe sur les réseaux sociaux ces derniers temps.

Entre les photos d'enregistrement et les extraits de titres, le compte Instagram des Foo Fighters ne désemplit pas de messages pour leurs fans. Suivis par plus de 3,6 millions de personnes sur le réseau social, les membres du groupe devraient donc commencer une année riche en émotions. Avec un 10e album qui arrive et une belle tournée qui se prépare, leur 25e anniversaire risque de rester graver dans les mémoires...