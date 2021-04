Foo Fighters : Dave Grohl nous offre une cover du titre Nausea en duo avec sa fille (AUDIO)

Voilà un cadeau qui devrait ravir les fans de Dave Grohl ! Alors qu'un documentaire le mettant à l'honneur avec d'autres musiciens devrait sortir dans les jours qui viennent sur Amazon Prime Video, le chanteur a décidé de dévoiler une cover inédite. Une idée originale de la part de l'ancien membre de Nirvana et pour laquelle il a décidé de s'entourer d'un membre de sa famille : sa fille Violet. C'est donc à deux qu'ils ont enregistré une cover inédite du titre Nausea, extrait du premier album de X, un groupe punk des années 80. On vous laisse découvrir le résultat.

"Il y a quelques semaines, en regardant le documentaire terminé #WhatDrivesUs, j'ai réfléchi aux liens inestimables entre les musiciens. J'ai alors eu une idée qui développait encore plus le concept d'inspiration et de lignée familiale qui me fascine tant : Je voulais enregistrer une chanson qui rendrait non seulement hommage aux personnes et à la musique qui m'ont influencé pour devenir musicien, mais aussi à ma longue histoire familiale. Alors, quelle meilleure chanson qu'un titre de X ? Et quelle meilleure personne pour la chanter que ma fille, Violet Grohl." a écrit Dave Grohl en légende d'un visuel publié sur les réseaux sociaux où on le voit, aux côtés de sa fille, les yeux bandés sur un cliché en noir et blanc. Un projet qui tenait visiblement très à coeur du musicien qui souhaitait rendre hommage à ses inspirations de toujours mais également aux liens familiaux qui l'unis à l'un des membres du groupe de punk X.