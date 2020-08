Foo Fighters : Dave Grohl fait une énorme surprise à son plus grand fan (VIDEO)

C'est l'histoire d'un fan inconditionnel de Dave Grohl. Totalement subjugué par les talents du guitariste de Nirvana, Pat Finnerty, un instagrammeur originaire de Pennsylvanie, a probablement vécu le plus beau moment de sa vie. Vous vous demandez comment ? Tout simplement en attirant l'attention de son idole sur les réseaux sociaux. Ça peut paraître simple au premier abord mais il aura tout de même fallu plusieurs semaines avant que le leader des Foo Fighters pointe le bout de son nez. En effet, il faut remonter au début du confinement. A cette époque, le jeune homme lance une émission baptisée The Pat Finnerty Show sur Instagram. Un rendez-vous aléatoire dans lequel ce dernier doit apprendre une chanson le plus rapidement possible. Un moment léger et drôle durant lequel il s'accompagne toujours d'une réplique en carton de Dave Grohl.

Seulement voilà, il y a quelques jours, c'est bel et bien le vrai Dave Grohl qui s'est invité au beau milieu d'un live Instagram. Alors qu'il effectué un marathon de 24 heures sur le réseau social dans le but de faire participer son idole, Pat Finnerty est finalement arrivé à ses fins lorsque le guitariste a débarqué au bout de neuf heures. "Grohl était aussi cool que je me l’imaginais. Toute ma vie j’ai suivi Grohl. Au lycée j’écoutais Nirvana tout le temps" confiait Pat lors d'une interview au magazine Rolling Stone. A peine remis de ses émotions, il espère désormais faire fructifier son show grâce à ce buzz médiatique : "Je veux la faire grossir pour faire des choses plus cool parce que j’ai des idées absurdes et je pense qu’elles vont marcher." Un joli moment qui pourrait donc bien lui permettre de faire d'une pierre deux coups !