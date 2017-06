Foo Fighters : Concrete and Gold, le nouvel album annoncé

Après la sortie des nouveaux titres The Sky Is A Neighborhood et Run, on se doutait bien que Foo Fighters nous préparait un petit quelque chose… Le groupe américain a annoncé son 9e album studio Concrete And Gold pour le 15 septembre prochain, une sortie qui arrive donc près de trois ans après celle du dernier Sonic Highways en 2014. L’opus sera produit par Greg Kurstin (Adele, Sia, Pink) et mixé par Darrel Thorp (Beck, Radiohead), il est décrit comme « un mix d’extrême hard rock et de sensibilités pop », soit un mélange détonnant qui promet ! « Je voulais qu’il soit le meilleur album des Foo Fighters de tous les temps », a déclaré Dave Grohl à l’antenne de la BBC Radio 1. Le chanteur a également teasé la présence de « la plus grand pop star du monde » chantant sur la plus « puissante » des chansons.

Les paris sont lancés sur l’identité de l’artiste dont il s’agit… On miserait bien sur un Lady Gaga mais il semblerait que ça soit déjà l’acolyte attitrée de Metallica depuis leur prestation explosive lors de la cérémonie des Grammy Awards 2017. Ce week-end, les Foo Fighters se produiront en tête d’affiche du festival Glastonbury 2017 où un set avec de nombreuses surprises nous attend certainement. La petite bande jouera également le 3 septembre prochain à l’AccorHotels Arena à Paris, concert bien entendu déjà archi complet…