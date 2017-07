C'est la belle surprise de cette longue journée ! Si récemment les Foo Fighters électrisaient des milliers de festivaliers pendant Glastonbury 2017 aux côtés d'autres stars comme Radiohead et Ed Sheeran, le groupe mené par Dave Grohl continue de sillonner les routes en Europe à l'occasion d'une tournée de concerts qui précède la sortie d'un prochain album : Concrete And Gold, prévu pour le 15 septembre prochain. De passage en Grèce hier soir, plus précisément à Athènes, les Foo Fighters ont été d'humeur généreuse en dévoilant un tout nouveau titre de leur discographie : on s'écoute "Arrows" tout de suite .

Après avoir dévoilé de nombreux titres de Concrete And Gold comme par exemple "The Sky Is A Neighborhood", "Run", "La Dee Da", "Sunday Rain" et "Dirty Water", le groupe mythique continue de ravir son public avec un autre morceau 100% inédit. Ce que pense la rédac de Virgin Radio de "Arrows" ? Comme à leur habitude, les garçons savent mêler mélodies aux riffs aiguisés de leurs guitare ! C'est un grand oui pour "Arrows" qui pourrait vite faire partie de nos chansons favorites de leur prochain disque ! On les aime tellement, qu'on a déjà hâte de les revoir en concert en France !