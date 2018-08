Foo Fighters : Dave Grohl en chef d'orchestre, dans le documentaire Play 

Le 10 août sortira Play, un documentaire mettant en scène le frontman des Foo Fighters, Dave Grohl. Et comme son nom l'indique, on aura le droit à une session musicale toute particulière. Le documentaire sera composé de deux parties et d'un solo de 23 minutes joué sur sept instruments différents.

Le but premier de Play sera de montrer sa maîtrise des instruments. Bah oui, le gars a passé la quasi-totalité de sa vie actuelle à apprendre l'art de la musique. Et dieu qu'il est doué, le bonhomme ! Play a été réalisé avec la collaboration de Mark Monroe, déjà présent sur le mini documentaire Foo Fighters : Sonic Highways, sorti en 2014. Le défi de Play sera donc de jouer un morceau de 23 minutes sur 7 instruments. Mais comment est-ce possible ? Facile ! Grohl a joué sur chacun d'entre eux avant de fusionner les images ensembles pour ne créer qu'un seul et même ensemble. Un orchestre à lui tout ! L'idée est inédite et surprenante. On se demande même comment cette dernière a-t-elle émerger. Le leader des Foos s'explique dans un communiqué.

"En regardant mes enfants commencer à jouer de la musique, à apprendre à chanter ou à jouer de la batterie, ça m’a ramené à l’époque où j’avais leur âge, où je passais mon temps à écouter des disques, à apprendre comme ça… [...] Et même maintenant, en tant qu’homme de 49 ans, j’essaie toujours de comprendre… ce n’est pas quelque chose que vous maîtrisez totalement. Vous êtes toujours à la poursuite du prochain défi et vous essayez toujours de trouver un moyen de vous améliorer, de vous dépasser." confie-t-il.

Un documentaire en deux parties donc... La première se concentrera sur la réalisation de la prouesse. Quant à la deuxième, celle ci montrera la performance en son intégralité. La bande annonce donne un petit avant goût de ce qui nous attends et elle est ultra détonante !

"Le film est entrecoupé de performances de jeunes apprentis de l’école de musique Join The Band, située dans la vallée de San Fernando. On les voit pratiquer leur futur métier, travailler sans relâche pour bien faire les choses. On en revient toujours à la même conclusion, rejointe par les dires de Grohl : ‘la récompense est juste de jouer" ajouta la maison Roswell Film.

Le documentaire est prévu pour le 10 août mais on aura le droit à une édition limitée vynile qui, elle, sera disponible qu'à partir du 28 septembre. Pour les fans de musique et des Foo Fighters, vous pouvez d'ors et déjà accéder aux préventes sur le shop du groupe.