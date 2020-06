Fontaine D.C. annonce A Hero's Death, un nouvel album !

Alerte nouveauté ! Il y a un an, Fontaine D.C. s'imposait sur la scène rock avec un premier opus réussi, Dogrel. Plus qu'applaudi, l'album a placé le groupe parmi les valeurs sûres de l'année 2019 en matière de rock. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont de retour ! Le 31 juillet prochain, les irlandais nous offriront A Hero's Death, un nouvel album.

En un an, Fontaine D.C. a mûri, grandi. Si vous attendiez un album qui serait la copie conforme du précédent, il faudra repasser. Grandis de leurs expériences, les membres du groupe nous offrent un album travaillé et réfléchi, plus complexe - le genre qui ne passe pas inaperçu. Mieux, A Hero's Death est "une prise de vue unique et philosophique sur le monde moderne et sa grande incertitude". Pour patienter jusqu'au 31 juillet, rien de tel qu'un extrait. Découvrez sans plus attendre le premier single (éponyme) du groupe. Petit bonus, Aidan Gillen (Game of Thrones, The Wire, Peaky Blinders) fait une apparition dans le clip !

