Focus sur Tones and I, festival Felyn à Lyon, American Music Awards... Toutes les news Musique !

Tout commence en Australie : Tones and I, jeune artiste, poste des covers sur Youtube - comme de nombreux chanteurs (tels que Justin Bieber par exemple) l'ont fait avant elle. Mais très vite, Tones and I passe au travers de l'écran, donnant des concerts sauvages dans les rues de Melbourne. Là, le public découvre tout son potentiel mais aussi, son talent : l'engouement est tel sur les réseaux sociaux qu'en quelques semaines, elle se hisse en tête des charts Australiens.

Dans la nuit de dimanche à lundi heure française, les American Music Awards se déroulaient à Los Angeles aux USA. Un événement important dans l'univers musical actuel et surtout l'occasion pour toutes les stars du moment de se retrouver le temps d'une soirée. Ils étaient d'ailleurs nombreux à avoir fait le déplacement. On notera la présence de Taylor Swift, qui a remporté le trophée d'artiste de l'année et qui bat ainsi le record de prix détenu par Michael Jackson, Selena Gomez, Camila Cabello aux côtés de Shawn Mendes, Billie Eilish qui a remporté le titre de révélation de l'année ou encore Lil Nas X qui gagne la chanson rap/hip-hop de l'année.

Les 19 et 20 juin 2020, la première édition du Felyn Stadium Festival se tiendra dans la ville de Lyon. Un tout nouvel événement dans le paysage musical français qui fait déjà beaucoup parler de lui grâce à ses célèbres têtes d'affiche. Organisé par Jean-Michel Aulas et Simon Gillham, ce festival pourrait réunir jusqu'à 80 000 spectateurs. Un score énorme pour une première. Alors pour mettre toutes les chances de leur côté, les dirigeants ont décidé de miser sur des grands noms de la musique.

C'est officiel ! Alors que l'on vous disait il y a quelques semaines que les Pussycat Dolls étaient sur le point de se reformer, il semblerait que la rumeur était bel et bien fondée. C'est d'ailleurs Nicole Scherzinger, leader iconique du groupe, qui a annoncé la nouvelle depuis son compte Instagram.