Focus sur Noé Preszow et son premier titre À Nous !

Noé Preszow (ça se prononce prèchof) est un jeune artiste bruxellois de 25 ans. Dernière signature du label Tôt ou Tard (qui compte déjà de nombreuses pointures de la musique telles que Vianney, Foé ou Shaka Ponk), ce dernier vient tout juste de dévoiler le titre À Nous, premier extrait d'un album qui devrait arriver dans les mois à venir. Comme le précise sa bio sur Spotify, Noé Preszow est "fait de ceci et de cela : de pop immédiate et de poésie énigmatique, de discrétion et de lyrisme". Un beau mélange avec lequel il essaye de parler de sujets importants tout en les posant sur des mélodies accessibles. C'est notamment le cas dans son morceau À Nous, à écouter de toute urgence :

