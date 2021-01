Focus sur Drivers Licence par Olivia Rodrigo, la découverte à ne pas manquer !

Olivia Rodrigo - retenez bien ce nom. Découverte grâce au reboot de High School Musical (série à découvrir sur Disney+), la jeune artiste s'est fait un nom aux Etats-Unis. Et plus le temps passe, plus elle s'impose dans le paysage musical international : le 8 janvier dernier, Olivia Rodrigo dévoilait un premier single réussi - intitulé Drivers Licence. Quelques jours à peine après sa sortie, le morceau s'est propulsé en tête des classements. Tenez-vous bien, le titre est aujourd'hui le plus streamé- battant même son propre record le 12 janvier avec 17 millions de streams sur Spotify (contre 15 millions le 11 janvier). Et ce n'est pas tout, Drivers Licence est la chanson la plus streamée sur une semaine sur Spotify et Apple Music. Ajoutez 58 millions de vues sur Youtube pour le clip et un engouement sur TikTok et vous obtenez le plus gros succès de ce début d'année.

Côté inspiration, il se murmure que sa rupture avec Joshua Bassett aurait donné naissance au morceau. Or, l'artiste n'a pas manqué de s'exprimer sur le sujet : "Je comprends totalement la curiosité des gens sur les détails de la chanson et de qui et de quoi elle parle mais, pour moi, c'est la chose la moins importante au sujet de la chanson. Elle résonne chez les gens car elle est émouvante et je pense que tout le reste n'est pas important", a t-elle ainsi déclaré sur les réseaux sociaux.

Après un tel succès, il ne nous reste plus qu'à attendre (avec impatience) son prochain EP !