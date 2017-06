Fnac Live Festival 2017 : La prog' complète dévoilée

C’est un des rendez-vous incontournables de l’été parisien, le festival Fnac Live Paris 2017 se tiendra cette année du 6 au 8 juillet à l’Hôtel de Ville. Comme chaque année, l’événement sera entièrement gratuit et proposera un line-up de prestige. Près de 30 concerts se tiendront en plein coeur de la capitale, les nouveaux artistes émergents y seront représentés ainsi que les grandes figures musicales de l’année écoulée. Parmi les noms déjà annoncés du Fnac Live Paris 2017, on retrouvait notamment Julien Doré, Cassius, Benjamin Biolay, Fishbach, Tim Dup, Juliette Armanet, The Pirouettes ou encore Aliocha. À quelques semaines des festivités, la programmation est enfin complète avec les quatre nouvelles et dernières annonces du festival !

Roulements de tambour… La Française Camille qui a fait son retour en 2017, notre petit poulain Mome qu’on ne vous présente plus , le phénomène rap émergent Loyle Carner ainsi que le duo électro qui cartonne Paradis sont les derniers artistes à rejoindre l’affiche du Fnac Live 2017 ! Ne manquez pas l’événement les 6, 7 et 8 juillet à l’Hôtel de Ville à Paris pour découvrir les stars de demain des labels Microqlima, Vietnam et Beggars et le meilleur de l’actualité musicale de ces derniers mois !