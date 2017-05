Depuis la sortie de son deuxième album Skin plébiscité par le monde entier, Flume ne s’arrête plus. son premier opus éponyme avait déjà su séduire un certain public avec ses productions aériennes, mais c’est avec Skin qu'il se fait réellement connaître de tous. Harley (de son vrai nom) tourne dans le monde entier depuis près d’un an maintenant et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Actuellement aux States, il reviendra en Europe cet été et sera notamment à l’affiche des festivals Rock en Seine 2017 à Paris et Les Plages Electroniques 2017 à Cannes. On dirait que tout lui sourit puisqu’il a également remporté en février dernier son premier Grammy Award, celui du meilleur album électro pour son album Skin. Quand il est sur les routes, Flume trouve quand même le temps de composer, le prodige australien vient de dévoiler son nouveau titre surprise Hyperreal ft. Kucka, en écoute ci-dessous sur VirginRadio.fr !

Ce n’est pas la première fois que Kucka prête sa voix à l’un des morceaux de Flume, on avait déjà pu l’entendre sur Smoke & Retribution ft. Vince Staples mais aussi Numb & Getting Colder. Flume et Kucka réitèrent ce duo qui marche drôlement bien, et on ne peut que tomber sous le charme de ce titre à l’ambiance très sombre contrebalançant la voix sucrée de la chanteuse. Hyperreal se révèle être une track un peu plus expérimentale que ce que l’Australien nous propose habituellement, avec ses puissantes percussions et ses synthés obnubilants. En attendant un nouvel album, retrouvez le dernier EP Skin Companion II de Flume.