Flume est de retour avec Say Nothing, son nouveau single

Il vous manquait ? Il est de retour après deux ans d'absence : Flume s'offre un retour en force avec un nouvel album (intitulé Palaces), dont la sortie est prévue le 20 mai prochain.

Flume est de retour

Ce nouvel opus, Flume a commencé à le penser lors de son retour sur ses terres natales, en Australie. S'inspirant de la nature, le jeune DJ a composé ce qui s'annonce comme l'un des albums électro les plus marquants de l'année mais aussi comme son opus le plus mature. "Flume y repousse de manière experte les limites de son électro-pop novateur et futuriste en s'entourant d'une foule de collaborateurs prestigieux", nous annonce t-on. Et justement ces fameux collaborateurs ne sont autres que Damon Albarn, Virgen Maria, Oklou, Kucka, MAY-A ou encore Caroline Polacheck.

Pour porter ce nouveau chapitre dans sa carrière, Flume a choisi Say Nothing en guise de single :

Alors que ce premier extrait cumule presque un million de vues sur Youtube, il faudra faire preuve d'encore un peu de patience avant de pouvoir découvrir ce prochain album.