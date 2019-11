Flume électrise le Zénith de Paris (live report)

S’il y a un artiste qui met tout le monde d’accord, c’est bien Flume. Il faut dire que le producteur australien qui a fait ses débuts à 20 ans, s'est très rapidement imposé comme un prodige de l’electro. Avec des mixes et remixes marqués par sa patte aérienne particulièrement reconnaissable et des morceaux oscillants entre l’électro dance, l’électro hip hop et l’électro pop, Harley Streten de son vrai nom a réussi à fédérer un large public de fans aux quatre coins du monde. Celui de France l’attendait de pied ferme ce dimanche 3 novembre pour son unique date parisienne au Zénith. VirginRadio.fr y était et vous raconte.

Après les deux premières parties French 79 et Ross From Friends, Flume apparait sur scène aux alentours de 21h30 sur l’intro Hi This Is Flume, titre de sa dernière mixtape. La structure scénographique se fait plus imposante que sur ses précédentes tournées, la scène s’habille de deux miroirs en suspension ainsi que plusieurs tables de mixage qui fera se déplacer l’artiste de part et d’autre du plateau. Notre attention se porte plus particulièrement sur un trackpad fait maison, sur lequel le producteur pianote et « dessine » à même le sol. L’Australien s’entoure également de la chanteuse Vera Blue qui officiait sur son dernier titre Rushing Back ainsi que du rappeur Reo Cragun, ajoutant une dimension encore plus fédératrice à son show. Flume se montrera d’ailleurs très communicatif avec son public, jusqu’à aller brandir une pancarte Paris avec un coeur. Il s’essaiera aussi à des jeux de scènes pour le moins déroutants, en rempotant des fleurs, ou encore en cassant un ghetto blaster à coups de marteaux.

Côté setlist, on est sur un quasi sans faute. Dès les premiers titres le producteur sur le live du hit Never Be Like You et proposera un joli mix des sons iconiques de ses deux premiers albums ainsi que de ses dernières mixtapes. Bien qu’un peu trop courte, on appréciera particulièrement la version aux arrangements orchestraux d’Insane, le titre dont il est le plus fier parait-il, ou encore le mash up On Top/Holdin’ On. Tout au long de sa performance, Flume offrira des transitions harmonieuses et audacieuses entre ses différents morceaux. C’est sur le jouissif You and Me que la star de la soirée finira son set, s’autorisant même un petit bain de foule dans le public. Il reviendra (heureusement) pour un ultime rappel, durant lequel il joue un de ses meilleurs morceaux, Drop The Game, faisant résonner la voix de Nick Murphy (anciennement Chet Faker) à travers tout le Zénith définitivement conquis.