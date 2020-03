Flume : Découvrez The Difference, en duo avec Toro Y Moi (VIDEO)

C'est officiel, Flume est de retour avec le morceau The Difference ! Alors qu'il précisait il y a quelques mois qu'il préparait de nouveaux sons pour 2020, le producteur australien a bel et bien tenu sa promesse. Et c'est accompagné de Toro Y Moi que Harley Streten, de son vrai nom, nous revient très en forme dans le clip de son dernier projet. Une collaboration délicieuse et haute en couleurs dans laquelle la vidéo se scinde en deux univers. D'un côté, le visage de Toro Y Moi en gros plan amené de manière psychédélique. De l'autre, Flume, dans un jogging rouge, qui court durant toute la vidéo en direction de la gauche. A la fin, les deux artistes finissent par se retrouver dans ce que l'on pourrait décrire comme une explosion de couleurs. Dans quelques mois, Flume sera également présent pour trois nuits live à Red Rocks dans le cadre du projet Flume & Friends.