Flume : Découvrez son nouveau titre Sirens en collaboration avec Caroline Polachek (VIDEO)

Il y a quelques semaines, Flume faisait son grand retour dans les bacs avec le titre Say Nothing, dont le clip a déjà été vu plus de 2,3 millions de fois sur YouTube. Annonciateur d'un nouvel opus dont on ne connaît pas encore la date de sortie officiel, ce single ne sera désormais plus le seul extrait à avoir été dévoilé. En effet, ce jeudi 31 mars, le DJ et producteur australien vient tout juste de sortir Sirens, en collaboration avec Caroline Polachek.

Il

"Caroline et moi nous connaissions depuis des années, mais elle venait de déménager à L.A. et nous nous sommes croisés… Nous avons commencé à faire une session, et Danny L. Harle m'a montré une note vocale de Caroline avec les toutes premières étapes du chant. J'ai adoré et je m'y suis remis pendant la pandémie." confie le jeune homme de 30 ans dans un communiqué de presse. Il faut dire qu'avec ce morceau, les deux artistes nous transportent dans un univers hypnotique sur fond d'électro-house, la signature de Flume. Un clip devrait également arriver dans les semaines à venir.

Pour continuer d'écouter Flume et tous les artistes Virgin Radio, rendez-vous sur nos web radios !