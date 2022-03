Florence + The Machine : Un nouveau clip tourné à Kiev et l'annonce d'un album pour mai !

C'est avec un clip totalement délirant réalisé par Autumn de Wilde que Florence + The Machine faisait un retour remarqué dans la musique il y a quelques semaines. Intitulé King, ce nouveau morceau marquait le premier projet du groupe de rock indépendant britannique depuis sa présence sur la bande-originale de Cruella avec le titre Call Me Cruella, sorti en 2021. Il faut dire que depuis l'album High as Hope, dévoilé en 2018, Florence Welch, la chanteuse, et ses acolytes s'étaient fait plutôt discret sur le devant de la scène. Une période qui devrait bientôt toucher à sa fin puisque, comme elle vient de l'annoncer sur les réseaux sociaux (voir ci-dessous), un nouvel album intitulé Dance Fever sortira dans les bacs le 14 mai prochain. Il contiendra les titres King, Heaven is Here ou encore My Love.

Pour l'heure, c'est avec deux nouveaux clips que le groupe de rock a décidé de marquer son retour. Alors que My Love vient tout juste d'être dévoilé, c'est surtout la mise en images de Heaven is Here, tournée à Kiev en Ukraine, qui a attiré notre attention. Toutefois, comme le précisent nos confrères de PureCharts, il s'agit d'une simple coïncidence avec les tristes événements actuels puisque ce projet a été réalisé en novembre dernier. Dans cette vidéo assez courte, on aperçoit la chanteuse entourée de plusieurs danseuses en train de réaliser une chorégraphie émouvante dans ce qui semble être un vieux bureau déserté. Parmi les artistes qui l'accompagnent, Florence Welch a tenu à faire passer un message à deux d'entre elles originaires du pays assiégé par les russes. "Deux des danseuses de cette vidéo sont actuellement à l'abri en sécurité. A mes courageuses et belles sœurs Maryne et Anastasiia. Je vous aime. J'aimerais pouvoir vous serrer dans mes bras. Force." écrit-elle en légende d'un extrait du clip sur Instagram.