Florence + The Machine dévoile King, un nouveau single ! (VIDEO)

C'est avec un clip totalement délirant réalisé par Autumn de Wilde que Florence + The Machine vient de faire un retour remarqué dans la musique. intitulé King, ce nouveau morceau est le premier projet du groupe de rock indépendant britannique depuis sa présence sur la bande-originale de Cruella avec le titre Call Me Cruella, sorti en 2021. Il faut dire que depuis l'album High as Hope, dévoilé en 2018, Florence Welch, la chanteuse, et ses acolytes s'étaient fait plutôt discret sur le devant de la scène. Une période qui devrait bientôt toucher à sa fin puisque, selon les rumeurs, un nouveau disque est attendu dans les mois à venir.

Interrogée sur ce nouveau titre, la chanteuse aux cheveux de feu en a profité pour expliquer les raisons qui l'ont incité à s'exprimer : "En tant qu’artiste, je n’ai jamais trop réfléchi sur mon genre. J’ai juste fait avec. C’était bien tant que les hommes et moi nous entendions sans se poser de question. Mais maintenant, alors que je réfléchis en tant que femme dans la trentaine et que je pense à mon avenir, je sens mon identité et mes désirs se déchirer. Je veux être artiste, partir en tournée, mais je veux aussi une famille et je pense que ce n’est pas aussi simple que pour mes homologues hommes. Mes modèles sont quasi-uniquement des hommes, et pour la première fois j’ai senti un mur entre moi et mes idoles, puisque je dois prendre des décisions qu’ils n’ont pas dû prendre." Des propos qui nous laissent penser que Florence + The Machine ne serait pas tout à fait prêt à reprendre le chemin des tournées. Un véritable crève-cœur pour les fans français qui n'ont pas pu applaudir le groupe depuis bientôt trois ans.