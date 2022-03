Florence + The Machine annonce la sortie d'un nouveau titre, Heaven is Here (PHOTO)

C'est avec un clip totalement délirant réalisé par Autumn de Wilde que Florence + The Machine faisait un retour remarqué dans la musique il y a quelques semaines. Intitulé King, ce nouveau morceau marquait le premier projet du groupe de rock indépendant britannique depuis sa présence sur la bande-originale de Cruella avec le titre Call Me Cruella, sorti en 2021. Il faut dire que depuis l'album High as Hope, dévoilé en 2018, Florence Welch, la chanteuse, et ses acolytes s'étaient fait plutôt discret sur le devant de la scène. Une période qui devrait bientôt toucher à sa fin puisque, selon les rumeurs, un nouveau disque est attendu dans les mois à venir.

Après la chanson King, c'est au tour d'un nouveau son d'être teasé par le groupe sur leur compte Instagram. "Heaven is Here a été la première chanson que j'ai écrite à huis clos après une longue période où je n'ai pas pu me rendre au studio. Je voulais faire quelque chose de monstrueux. Et cette clameur de joie, de fureur et de chagrin est la première chose qui est sortie." peut-on lire en légende de la pochette du nouveau single. Un projet qui pourrait également s'accompagner de quelques pas de danse comme le précise la chanteuse à la fin de son communiqué : "Les studios de danse étant également fermés, je rêvais de créer un jour une chorégraphie avec cette musique. C'est donc l'un des premiers morceaux de musique que j'ai créés spécifiquement pour la danse contemporaine." Il faudra tout de même attendre le 8 mars 2022 pour découvrir Heaven is Here dans son intégralité !