Florence Foresti présentera les César 2020 !

Le 28 février 2020, la 45e cérémonie des César se tiendra à Paris au sein de la célèbre salle Pleyel. Devenue une véritable institution du cinéma français, cette soirée annuelle devrait, une nouvelle fois, accueillir de nombreuses célébrités du septième art. Et pour amuser ce beau monde, qui de mieux que Florence Foresti ? C'est en tout cas ce que se sont probablement dit les organisateurs de l'événement en choisissant à nouveau l'humoriste quatre ans après avoir tenu son rôle de manière brillante.

En effet, en 2016, ils étaient nombreux a avoir salué la prestation l'actrice et humoriste. Des sketchs à mourir de rire, une bande-annonce totalement dingue et des remakes de films cultes, rien ne manquait à la cérémonie qui était qualifiée comme l'une des plus drôles de ces dernières années. Diffusé, comme depuis 25 ans, sur Canal+, le programme devrait, une nouvelle fois, attiré un public nombreux. C'est tout le mal que l'on peut souhaiter à Florence Foresti.