Florence & The Machine est de retour avec Light of Love (AUDIO)

Il y a quelques jours, Florence & The Machine dévoilait en exclusivité un nouveau titre sur son compte Instagram. En pleine période de confinement, la célèbre chanteuse a décidé de ressortir du placard le titre Light Of Love, qui devait initialement figurer sur son album High As Hope, sorti en 2018. Un choix fait avec son équipe et en lien avec l'esthétique de l'album à l'époque. Seulement voilà, il semblerait que le sujet de ce morceau soit beaucoup plus d'actualité aujourd'hui. C'est en tout cas ce qu'explique l'artiste dans des propos rapportés par NME : "La chanson parle du monde qui vient à vous si vite et vous avez l'impression que vous n'y survivrez pas, mais en fait, en témoignant du monde tel qu'il est, c'est vraiment le seul endroit où vous pouvez être utile. J'ai trouvé tant de façons de m'engourdir, de me cacher du monde, et bien que le réveil ait été douloureux, il n'a jamais été aussi important de ne pas détourner le regard, de garder le cœur ouvert même si cela fait mal, et de trouver des moyens de continuer à se montrer pour les gens qui ont besoin de vous. Même à distance."

En légende de sa publication, la chanteuse explique ce qui l'a motivé dans sa généreuse démarche : "Light of Love est une chanson inédite de High as Hope, qui n'est jamais parvenue jusqu'au disque, et j'ai pensé la sortir à minuit ce soir, en guise de petit témoignage de mon amour. Et pour sensibiliser l'opinion publique à la Intensive Care Society, qui fournit des soins et un soutien aux incroyables médecins, infirmières et professionnels de la santé qui sont en première ligne dans cette crise. Je vais faire don de tous les revenus de cette chanson à la Intensive Care Society. Je vous aime et vous me manquez tellement."