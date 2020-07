Flo Delavega nous offre un clip 100% nature avec Printemps Éternel (VIDEO)

En juin 2017, soit il y a un peu plus de trois ans, le duo Fréro Delavega se séparait après deux albums et plusieurs tournées dans toute la France. Un véritable choc pour les fans du groupe qui voyaient alors leurs idoles se scinder en pleine gloire. Si Jérémy Frérot est rapidement revenu sur le devant de la scène avec son opus Matriochka, son acolyte aura attendu beaucoup plus longtemps avant de se décider à offrir de nouveaux sons au public. C'est donc à la surprise générale qu'il y a quelques semaines, Flo Delavega a dévoilé Printemps Éternel, un titre pop et ensoleillé aux accents reggae.

Ce mercredi 29 juillet, le chanteur qui s'est retiré dans les Landes pour mener une vie simple loin de l'agitation parisienne a dévoilé le clip de son nouveau single. Une vidéo qui respire la bonne humeur dans lequel on voit l'artiste chez lui, dans son havre de paix, en train de jouer de son instrument favori. "C'est ici qu'on est venu se ressourcer [avec son épouse] il y a déjà trois ou quatre ans pour couper un tout petit peu avec toute la folie que j'avais vécu. (...) À l'époque, je vivais encore à Paris. J'avais envie de me reconnecter à un truc plus essentiel. J'avais envie aussi de comprendre ces écosystèmes et de mettre du sens dans mon quotidien" confiait Flo Delavega au média Brut il y a quelques semaines. Un projet simple mais efficace dans lequel on l'aperçoit sur une estrade de bois rêvée puis construite par l'artiste et ses amis dans le but d'organiser, à l'avenir, un festival où la musique et la nature ne feraient qu'un.