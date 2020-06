Flo Delavega dévoile son premier titre en solo, écoutez-le (AUDIO)

En juin 2017, soit il y a trois ans jour pour jour, les Fréro Delavega se séparaient après deux albums et plusieurs tournées dans toute la France. Un véritable choc pour les fans du groupe qui voyaient alors le duo se scinder en pleine gloire. Si Jérémy Frérot est rapidement revenu sur le devant de la scène avec son opus Matriochka, son acolyte aura attendu beaucoup plus longtemps avant de décider d'offrir de nouveaux sons au public. Pourtant, il y a quelques jours, Flo Delavega a dévoilé Printemps Éternel, un titre pop et ensoleillé aux accents reggae.

"Avec ma chérie, on écoute Manu Chao tous les jours. C'est mon ADN, une profonde inspiration que l’on entendait déjà dans les Fréro. Je suis revenu petit à petit à la guitare, ce que je n'avais paradoxalement plus le temps de faire dans les Fréro et qui me faisait souffrir (…) Au fur et à mesure, je me suis dit que j'avais une histoire, des rêves, à raconter. J'espère en faire un album pour la fin de l'année. Je suis prêt à assumer en solo" confie le chanteur dans des propos rapportaient par PureCharts. Une bonne nouvelle pour les fans des Fréro Delavega qui pourront ainsi (re)découvrir et écouter les deux membres de ce duo... même séparément. Du moins, pour l'instant !