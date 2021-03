Flo Delavega dévoile son premier album en solo et il s'intitule Rêveur Forêveur !

En juin 2017, soit il y a un peu plus de trois ans, le duo Fréro Delavega se séparait après deux albums et plusieurs tournées dans toute la France. Un véritable choc pour les fans du groupe qui voyaient alors leurs idoles se scinder en pleine gloire. Si Jérémy Frérot est rapidement revenu sur le devant de la scène avec son opus Matriochka, son acolyte aura attendu beaucoup plus longtemps avant de se décider à offrir de nouveaux sons au public. En effet, c’est au cœur des Landes, au milieu de la forêt, entouré de sa famille, que Flo a fait sa révolution intime, après avoir quitté Paris pour plonger les mains dans la terre, construire une nouvelle vie, trouver "la clé du mystère". "Je ne me sentais plus à ma place ni dans la capitale, ni avec les Frero. J’avais besoin de me connecter au rêve écologique mais aussi, mais d’abord, au rêve silencieux enfoui en moi." confiait-il récemment.

C'est donc à la surprise générale qu'il y a quelques mois, Flo Delavega a fait son grand retour en dévoilant Printemps Éternel, un titre pop et ensoleillé aux accents reggae. Ce dernier est désormais suivi de Nous Deux, dont le clip a été dévoilé il y a quelques jours. On le retrouve ainsi aux côtés de sa femme dans un projet intime et personnel qui aborde les thèmes de l'amour et des voyages. Deux morceaux, parmi d'autres, à retrouver dans son premier album solo, Rêveur Forêveur, dévoilé ce vendredi 5 mars 2021.