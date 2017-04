Fleetwood Mac : Dreams (Gigamesh Edit) votre son #VirginFriday à écouter toute la journée

Tous les vendredi sur Virgin Radio vous avez rendez-vous pour le #VirginFriday, un moment de partage musical où l'on met à l'honneur une chanson qu'on vous fait écouter toute la journée sur l'antenne. Pour finir le mois d'avril on a jeté notre dévolu sur le titre de Fleetwood Mac - Dreams remixé par Gigasmesh. Le tube du groupe de Stevie Nicks connait une nouvelle jeunesse dans cette version electro qui va vous donner très envie de danser. On en oublierait presqu'il s'agit, à l'origine, de l'un des titres les plus émouvants de Fleetwood Mac.

Gigamesh, Matthew Thomas Masurka, est une producteur américain dont le premier album studio, Time Travel, est sorti l'été dernier. Avant cela le DJ s'était fait un nom dès 2010 en produisant Cooler Than Me, premier tube de Mike Posner. Depuis Gigamesh avait enchaîné les mix avec une vraie inclination pour les tubes vintage de Once In A Lifetime ( Talking Head) à Rock & Roll ( The Velvet Underground) en passant donc par le Dreams de Fleetwood Mac. A écouter toute la journée sur l'antenne de Virgin Radio. Joyeux #VirginFriday à tous !