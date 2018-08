First Time, l'EP événement de Liam Payne

Vous l'attendiez tous avec impatience -du moins les fans de l'ex One Direction..., et Liam Payne l'a fait. Le tout premier EP du chanteur britannique vient tout juste de sortir et ce n'est pas trop tôt. Eh oui, il aura fait languir ses fans durant pas mal de temps mais ces derniers ont été récompensés de leur patience.

La fin des One Direction semble bien loin maintenant et on ne doutait pas de Liam Payne lorsque ce dernier a annoncé vouloir se concentrer sur une carrière solo. Et pour se faire, Liam a décidé de s'entourer d'artistes de renoms. Après tout, pourquoi se priver ? C'est donc en collaborant avec le rappeur Quavo sur Strip That Down qu'il fait ses premières armes et cela a plutôt bien fonctionné. S'en suit deux autres collaborations sur Familiar avec J.Balvin mais surtout, sur For You en featuring avec Rita Ora pour la bande-originale de 50 nuances plus claires. Trois morceaux qui présage que du bon.

Bien évidemment, on espérait un album mais Liam Payne a fait le choix d'un EP composé de quatre titres. Sortie ce jour, ce dernier est disponible sur les plateformes streaming et à écouter en repeat. Liam Payne signe là des compositions urbaines, loin des sons pop de One Direction. Un format court mais efficace. Les morceaux font le travail et reste assez facilement en tête. Intitulé First Time, Liam Payne défend son EP avec le titre éponyme qu'il partage avec le rappeur et producteur French Montana. On vous laisse découvrir le morceau, ci-dessous !