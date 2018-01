Quels films voir en 2018 au cinéma ? 

Bonne année 2018 à tous les lecteurs de VirginRadio.fr et tout particulièrement à ceux qui aiment le cinéma ! Histoire d'avoir une petite idée de ce qui vous attend dans les salles obscures pendant l'année à venir, on vous propose un focus, non exhaustif, sur les sorties les plus importantes de 2018. Blockbusters, films d'auteurs, biopic, adaptation de romans, suite, comédies, il y a en aura pour tous les goûts. Bonnes séances de pop corn à tous !

En 2018, on ne change pas une équipe qui gagne : Hollywood et son manque d'imagination vous ont concocté tout un tas de reboots, spin off, sequels et remakes en tout genre sans compter de nombreuses adaptations d’œuvres littéraires... Parmi les plus attendus, il y a Solo : A Star Wars Story (23/05), qui vient nous rappeler que l'on pourrait bien vivre jusqu'à la fin de nos jours avec un film Star Wars minimum par an. Consacré à la jeunesse de Han Solo, avec Ron Howard à la réalisation et Donald Glover, Emilia Clarke ou encore Phoebe Waller Bridge au casting, le film s'annonce plutôt excitant, malgré la déception suscitée par Star Wars Les Derniers Jedi. Mowgli ( 24/10) est une nouvelle adaptation du Livre de la Jungle, deux ans seulement après l'adaptation de Jon Favreau pour Disney. Andy Serkis sera derrière et devant la caméra, dans un film réalisé en motion capture, avec également Benedict Cumberbatch, Cate Blanchett et Christian Bale. Fera-t-il mieux que le film Disney, joli succès du box office ? Après 5 films, la saga Transformers tente le renouveau avec un spin off/prequel, Bumblebee (26/12), produit mais pas réalisé par Michael Bay, consacré à l'autobot du même nom. Au casting : Hailee Steinfeld et John Cena.

Holmes & Watson (07/11) donnera un nouveau éclairage à l'oeuvre de Conan Doyle avec une pointe d'humour, pas étonnant donc d'y retrouver le duo Will Ferrell/John C Reilly dans les rôles titres. 30 ans que Terry Gilliam cherche à donner naissance à L'Homme qui tua Don Quichotte (mai 2018), le film devrait finalement être une mise en abyme de son expérience, Jonathan Pryce et Adam Driver y tiennent les rôles principaux. Le Retour de Mary Poppins (19/12), suite du film Disney sorti il y a plus de 50 ans, se situera quelques années après le film original alors que Michael et Jane sont adultes et ont formé leur propre famille. Emily Blunt joue la célèbre nounou tandis que Lin Manuel Miranda (Hamilton) et Meryl Streep interprètent ses excentriques acolytes, feront-ils aussi bien que l'iconique Julie Andrews ? A Star is Born (16/05), troisième remake du nom verra les débuts de Bradley Cooper derrière la caméra. Mais sera-t-il à la hauteur du plus iconique des remakes, la version de George Cukor avec Judy Garland ? Lady Gaga aura elle aussi beaucoup à prouver dans son premier grand rôle au cinéma !

Au rayon adaptation, on pourra compter sur Steven Spielberg de retour avec un film de science fiction, Ready Player One (28/03). Les êtres humains s'y réfugient dans un univers virtuel dans lequel a lieu une dangereuse chasse au trésor. Très attendu également, Un Raccourci dans Le Temps (14/03) d'Ava Duvernay qui adapte un roman fantastique des années 60 pour les studios Disney. Une jeune fille y recherche son père, un scientifique disparu, aidée par des puissances surnaturelles. Dans un style très différent, on attend avec hâte The Disaster Artist (07/03) de James Franco, comédie biographique sur la création et le tournage d'un nanar culte. Robert Rodriguez adapte le manga Gunnm avec Alita Battle Angel (25/07), film produit et co-écrit par James Cameron. Alita est une cyborg au corps d'adolescente qui se bat dans un monde post apocalyptique.

Et aussi : Le Labyrinthe : Le Remède Mortel (07/02), Cinquante Nuances Plus Claires (07/02), Tomb Raider (14/03), Pacific Rim Uprising (21/03), Red Sparrow (21/03), Jurrassic World : Fallen Kingdom (06/06), Ocean's 8 (13/06), Sicario 2 : Soldado (04/07), Mamma Mia : Here We Go Again (25/07), Mission : Impossible 6 (01/08), The Predator (15/08), Robin des Bois (26/09), Mortal Engines (12/10), Casse-Noisette et les 4 Royaumes (31/10), Les Animaux Fantastiques : les crimes de Grindelwald (14/11)

En 2018, les Avengers seront de retour pour la partie 1 d'Infinity War (25/04), le diptyque devrait mettre fin à un important arc narratif. Mais que les fans de Marvel se rassurent avec Black Panther (14/02), Deadpool 2 (30/05), Ant-Man et la guêpe (18/07), le MCU se portera bien cette année. DC Comics sera discret cette année puisque seul Aquaman (19/12) est prévu au calendrier, le studio espère probablement faire aussi bien que Wonder Woman, gros succès de l'année passée. X-Men Dark Phoenix (31/10) est le treizième film de la saga X-Men, suite de X-Men Apocalypse, et verra le retour de Jennifer Lawrence, Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender. Avant ça, on aura pu découvrir Les Nouveaux Mutants (avril), un spin off mettant en scène de jeunes mutants encore jamais vus au cinéma.

Le film d'animation événement de 2018 devrait être Les Indestructibles 2 (04/07). 14 ans après le premier volet, cette famille de super-héros sera de retour dans de nouvelles aventures, et au vu de l'excitation des internets au moment de la sortie du trailer, c'est peur dire que cette suite est très attendue. Nick Park, le créateur de Wallace et Gromit, sera de retour avec un nouveau film en stop motion, Cro Man (07/02), c'est Pierre Niney qui doublera dans la version française le héros Dug, un homme préhistorique qui doit protéger sa tribu d'un terrible ennemi. Spider Man : New Generation (12/12) sera une nouvelle exploration des aventures de l'homme araignée dans sa version Miles Morales / Spider-Man.

Et aussi : Le Voyage de Ricky (07/02), Mary et la Fleur de la Sorcière (21/02), Cro Blanc (28/03), Sherlock Gnomes (11/04) Hotel Transylvannie 3 : Des Vacances Monstrueuses (18/07)

Il y a des films dont on sait par avance qu'ils seront des grands favoris lors des différentes remises de prix en 2018 et 2019 ! Eh oui, on s'y prend tôt mais on est prêt à mettre notre main à couper que de First Man (17/10) de Damien Chazelle avec Ryan Golsing dans la peau de l'astronaute Neil Armstrong à Ma Vie avec John F Donovan de Xavier Dolan, et son casting quatre étoiles (Jessica Chastain, Kit Harrington, Natalie Portman, Susan Sarandon) en passant par Phamtom Thread (14/02) de Paul Thomas Anderson, Mektoub My Love (14/02) de Abdelattif Kechiche, La Forme de l'eau (21/02) de Guillermo Del Toro ou encore L'île aux chiens (11/04) de Wes Anderson feront partie des chouchous des festivals et autres cérémonies de remises de prix !