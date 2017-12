L’adaptation du troisième volet de la saga phénomène écrite par E.L James sortira au cinéma en février prochain. Pour ce dernier épisode (à priori), rien de nouveau au programme : la recette sera encore une fois la même – à savoir un peu de suspens, un peu d’érotisme, un peu d’amour (et aussi pas mal de clichés). Côté casting, Jamie Dorman et Dakota Johnson seront toujours de la partie pour interpréter le couple phare. Ce qu’on attend avec impatience, c’est surtout la bande originale du film, sur laquelle figure toujours de jolis noms. On se souvient notamment des compositions d’Ellie Goulding ou de The Weeeknd, et surtout de la version ultra sensuelle de « Crazy in Love » par Beyoncé. Dans le premier trailer de 50 Nuances Plus Claires récemment dévoilé, on a pu reconnaitre le titre de INX « Never Tear Us Apart » repris par la chanteuse anglaise Bishop Briggs. On sait maintenant que Liam Payne figurera lui aussi sur la bande originale du film !

C’est le chanteur lui-même qui vient de vendre la mèche en dévoilant le premier teaser d’une collaboration avec Rita Ora. A noter d’ailleurs que cette dernière a décroché un rôle dans le film (elle jouera le rôle de Mia Grey). Intitulée "For You", la chanson sera disponible au mois de janvier. Ce n’est pas la première fois qu’un membre de One Direction s’invite aux crédits de la saga 50 Nuances. En 2016, Zayn Malik avait collaboré avec Taylor Swift sur « I Don’t Wanna Live Forever », extrait de la bande originale de 50 Nuances Plus Sombres. Le titre est nommé aux Grammys 2018 et pré-sélectionné aux prochains Oscars dans la catégorie Meilleure chanson originale. Reste à savoir si le duo Liam Payne/Rita Ora nous offrira un titre aussi réussi !