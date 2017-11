Le premier trailer de Fifty Shades Freed nous avait mis l'eau à la bouche avec l'image de Christian Grey émergeant de l'eau en maillot de bain gravée dans notre esprit longtemps après le visionnage de la vidéo. Eh bien bonne nouvelle ! Aujourd'hui alors que le froid s'est bel et bien installé sur le pays, le beau milliardaire est de retour dans une nouvelle bande-annonce super hot ! Une vidéo promo pour cet ultime chapitre de la saga Fifty Shades of Grey, sans doute la dernière avant la sortie du film la jour de la Saint Valentin 2018, qui nous montre Christian et Anastacia commençant leur vie en tant que mari et femme. Une nouvelle vie loin d'être idyllique...

Entre les architectes qui font clairement des avances au héros sexy, les ex petites amies encombrantes et du côté d'Anastacia, les anciens patrons qui n'ont pas digéré son rapprochement avec Christian, l'existence du jeune couple est particulièrement mis à l'épreuve. Mais alors que l'héroïne s'était largement laissé porter jusque-là, dans ce dernier trailer de Fifty Shades Freed, on la voit s'emparer d'une arme à feu afin, sans doute, de se défendre contre Jack Hyde, prêt à tout pour éliminer Christian Grey. Cette ultime bande-annonce nous permet également d'apercevoir quelques paysages bien français : le tournage s'est tenu entre Paris et la Côte d'Azur !