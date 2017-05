Fifty Shades of Grey c'est la saga érotique de E.L James qui bat des records à travers le monde ! Après les succès des deux premiers films "Fifty Shades Of Grey" et "Fifty Shades Darker", les acteurs Dakota Johnson et Jamie Dornan sont de retour dans la peau d'Anastasia Steele et Christian Grey pour le troisième et dernier volet de la saga nommé "Fifty Shades Freed". A l'occasion du tournage, les acteurs étaient de passage dans la capitale parisienne et on y était aussi ! Bien que le second film n'est sorti qu'en février cette année, le troisième est déjà terminé puisqu'une première bande annonce vient d'être dévoilée en exclusivité !

Bien que le trailer ne dure qu'une trentaine de secondes, on peut y découvrir Christian et Anastasia partant en voyage et partageant leur lune de miel en Europe. Même si aucune vidéo du mariage n'est comprise dans cette bande annonce, on est certain que les producteurs les gardent au chaud pour plus tard puisqu'il faudra tout de même attendre février 2018 pour découvrir le film ! On retrouvera également dans Fifty Shades Freed, un acteur de Pretty Little Liars qui a rejoint le casting et on a hâte de voir plus d'images ! En attendant, on part relire le troisième livre pour se préparer au tout dernier volet des aventures de Christian Grey et Anastasia Steele.