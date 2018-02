Fifty Shades Freed : La bande originale avec Liam Payne, Sia et Ellie Goulding sort aujourd'hui ! 

Fifty Shades est probablement la saga la plus lue (et vue) du monde. Et cette semaine, les fans ont pu en découvrir l'ultime chapitre sur grands écrans. Mais nous, chez Virgin Radio, ce que l'on attendait le plus, ce n'était pas la fameuse scène de la crème glacée. Nope, on était plutôt impatients de découvrir la bande-originale du film. On se souvient de la reprise de Crazy In Love par Beyoncé, de The Weeknd et, plus récemment, de la collaboration entre Zayn Malik et Taylor Swift avec I Don't Wanna Live Forever. Pour Fifty Shades Freed, la production a fait appel à Liam Payn et Rita Ora (qui tient d'ailleurs un rôle dans les films), à Dua Lipa, à Sia ou encore à Ellie Goulding (encore une fois).

Si For You s'est déjà fait une jolie place dans les charts (Liam Payne ne s'est pas détaché de son style, signant un morceau dans la ligné de Strip That Down), l'album est plein de pépites. On notera d'ailleurs que For You est beaucoup plus lumineuse que I Don't Wanna Live Forever. On retrouve aussi Dua Lipa et Wethan sur High ainsi que Julia Michaels sur Are You et Heaven. Habituée des bande-originales (et de la saga), Sia propose Deer In Highlights - que les fans ont déjà pu découvrir il y a quelques semaines. Oubliez Cheap Thrills et Elastic Heart, Sia signe-là une balade qui vient adoucir le tout. Et petit bonus, les fans de la première heure retrouveront Love Me Like You Do (Ellie Goulding) entre deux pièces de Danny Elfman.

La bande-originale colle parfaitement à ce chapitre dans la mesure où les titres sélectionnés sont -en toute logique- moins sombres que ceux proposés l'an passé. Trouvant un équilibre entre pop catchy et musique de film, la B.O de Fifty Shades Freed complète parfaitement ce qui est montré à l'écran. Mais s'il ne fallait retenir qu'un titre, on prendrait Maybe I'm Amazed, par Jamie Dornan. Parce que, pourquoi pas ?