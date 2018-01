Les fans de la saga Fifty Shades sont de plus en plus impatients de pouvoir découvrir le troisième volet ! Et qui dit troisième volet dit aussi mariage, lune de miel du couple Grey, mais aussi bébé et menaces de Hydes... Autant dire qu'il y a de quoi être impatient de découvrir tout ça, encore plus depuis quelques jours puisque le film se dévoile un peu plus avec des nouveaux trailers, comme celui où Anastasia Steele découvrait sa grossesse, mais aussi de nouveaux clichés inédits ! Et il y a bien mieux puisque la bande originale du film a été officiellement dévoilée il y a quelques jours et elle nous réserve de belles surprises. Jamie Dornan au micro ? On y aurait pas cru !

Si Rita Ora et Liam Payne ont teasé leur duo qui se trouvera sur la bande originale de Fifty Shades Freed, ils ne sont bien entendu pas les seuls. Jamie Dornan qui interprète Mr Grey a troqué son fouet pour le micro de chanteur ! L'acteur reprendra donc un cover de Paul McCartney avec "Maybe I'm Amazed" qui sera une "bonus track" de l'album. On a hâte de découvrir ça puisque cela ne sera pas la première fois que Jamie Dornan poussera la chansonnette, l'acteur Irlandais ayant fait partie d'un groupe du nom des "Sons of Jim" ! À ses côtés, nous retrouverons bien entendu Rita Ora et Liam Payne mais aussi Sia, Hailee Steinfeld et BloodPop, Jessie J, Ellie Goulding, Danny Elfman et bien d'autres. Si le tournage du film est passé par la France et particulièrement par Paris, nous aurons aussi le droit à une en français intitulée "Ta Meilleure Ennemie" par Samantha Gongol en featuring avec Juliette Armanet ! Vivement donc le 7 février pour découvrir toutes ses musiques en direct du film...