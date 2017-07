Beaucoup de gens ne donnaient pas cher de leur peau et pourtant... Nageant en plein succès dans les charts grâce à des tubes tels que "Worth It", "Work From Home" ou "That's My Girl", les Fifth Harmony ont connu une période sombre à partir du 18 décembre 2016 quand Camila Cabello a annoncé son départ du girls band. Mais au lieu de pleurer cette perte, Normani Kordei, Ally Brooke, Dinah Jane et Lauren Jauregui se sont accrochées et ont vite retrouvé le chemin du studio. De ces nombreuses sessions d'enregistrement à quatre, un premier titre, "Down", est sorti. Bonne nouvelle aujourd'hui : les Fifth Harmony viennent d'annoncer la date de sortie et le titre officiel de leur premier album sans Camila Cabello !

De passage dans l'émission The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, les Fifth Harmony en ont profité pour livrer une performance sur "Down" en compagnie de Gucci Mane (qui est aussi sur le nouveau titre de Selena Gomez) juste après avoir officialisé la date de sortie et le titre de leur nouvel album. Alors, comment se nommera le troisième album des Fifth Harmony ? Tout simplement Fifth Harmony. Pourquoi cela ? Sans doute pour marquer un nouveau départ sans Camila Cabello et une renaissance au sein du groupe plus soudé que jamais. Et les fans n'auront pas besoin de trop patienter avant d'entendre leurs nouvelles chansons puisque ce disque sera disponible pile dans un mois : le 25 août 2017.