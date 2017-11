Fifth Harmony : Normani révèle si elle s'apprête à quitter le groupe

On vous l'annonçait il y a quelques jours : après Camilla Cabello, une nouvelle membre des Fifth Harmony semblait sur le départ. Il s'agissait de Normani Kordei qui vient de signer un contrat en solo, questionnant logiquement ses fans sur son avenir dans le girls band qui l'a rendue célèbre. Aujourd'hui pour ET, Normani Kordei met les choses au clair et révèle ses plans pour le futur. Va-t-elle suivre l'exemple de Camila Cabello et quitter les Fifth Harmony à son tour ? La réponse tout de suite : "C'est marrant car plein de gens ont dit : "Les 5H sont finies ! Oh mon dieu ! Elle quitte le groupe". Et je suis allongée sur mon lit en riant car tellement de choses peuvent être mal interprétées et sortie de leur contexte."

Normani Kordei continue : "Non, je ne quitte pas le groupe et ce n'est pas prévu. Je ne le ferai jamais. Nous sommes bien là où on est en ce moment. Nous sommes à notre sommet. Cela serait stupide à ce point, et ce n'est pas ce que je souhaite du plus profond de mon coeur et de mon âme. Je ne l'ai même pas envisagé. Voilà ce qui se passe, j'ai mon propre manager pour me guider dans ma carrière avec tout ce que je souhaite faire à côté du groupe. C'est tout ce que c'est." Merci à Normani d'avoir réagi pour éviter toutes les confusions chez les fans. Cependant, il ne faut jamais dire jamais ! L'avenir nous dire si le groupe est assez solide pour durer à quatre, dans tous les cas on espère que les Fifth Harmony collaboreront avec les Little Mix prochainement comme elles s'adorent.