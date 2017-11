Fifth Harmony : Normani est en studio avec les producteurs de Rihanna, Selena Gomez et Coldplay

Alors que les fans des Fifth Harmony pensaient qu'elle était sur le départ, Normani Kordei les a tout de suite rassurés en leur confirmant qu'elle comptait rester dans le girls band, même si elle a des projets parallèles en solo. Et visiblement, la jeune pop star ne perd pas de temps ! En effet, comme le prouvent les photos ci-dessous, la membre des Fifth Harmony est partie en studio d'enregistrement avec les producteurs des plus grandes stars de la planètes : Stargate. De futurs hits sont donc à prévoir... Normani risque de faire de l'ombre à son ancienne camarade Camila Cabello !

Pour faire bref, le duo norvégien Stargate a produit des dizaines de tubes ces dernières années pour de nombreuses superstars : par exemple, le dernier album de Coldplay c'est eux ! Le binôme a également travaillé avec Rihanna ("Only Girl (In The World), "S&M", "What's My Name", "Rude Boy", "Diamonds"), Selena Gomez ("Same Old Love", "Come and Get It"), Katy Perry ("Firework", "This Moment", "It Takes Two"), Beyoncé ("Irreplaceable", "Beautiful Liar"), Britney Spears ("Selfish") mais aussi le tube "Worth It" des Fifth Harmony. Ça fait beaucoup de tubes ! Souhaitons-lui un beau succès en solo et en attendant revoyez la performance géniale de Camila Cabello sur "Havana" aux MTV EMA 2017.