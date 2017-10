Fifth Harmony et Little Mix s'adorent, une future collaboration possible

Un girls band c'est bien, deux girls band c'est encore mieux ! Si les Fifth Harmony ne rencontrent pas le même succès qu'avant avec leur premier album depuis le départ de Camila Cabello, les quatre pop stars ont pourtant de sérieux atouts pour grimper en haut des charts. Entre le tube "Angel", "He Like That" ou le récent "Deliver" et son clip glamour, le groupe mériterait un peu plus de reconnaissance dans la pop mainstream. Et c'est sans doute ce que pensent les filles de Little Mix, qui ont toujours soutenu le girls band américain. Dans une interview pour Most Requested Live, Leigh-Anne, Jesie, Perrie et Jade avouent qu'elles sont plus que partantes pour collaborer avec les Fifth Harmony !

Little Mix on collaborating with Fifth Harmony: “Yes! We actually really would like to. I think that’d be sick.” pic.twitter.com/kgSBCBUjYt — Pop Crave (@PopCrave) 8 octobre 2017

“Oui ! Nous aimerions vraiment. Ça serait génial.", a répondu le groupe britannique lors d'un chat live avec des fans pour Most Requested Live. Par le passé, peu de girls bands ont collaboré en studio (nous avons en tête le duo Girls Aloud/Sugababes) et ça serait bien que les Little Mix et les Fifth Harmony changent la donne en enregistrant un titre ensemble ! Surtout que Little Mix viennent de prouver qu'elles sont ouvertes aux duos, notamment avec leur récente rencontre musicale avec CNCO pour le morceau "Reggaetón Lento". Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que les Fifth Harmony acceptent !