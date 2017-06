Fifth Harmony : Down, leur premier single sans Camila Cabello dévoilé

Après un suspense sans fin, Normani Kordei, Dinah Jane, Lauren Jauregui et Ally Brooke Hernandez des Fifth Harmony ont dévoilé leur tout premier single sans Camila Cabello. Intitulé "Down", le morceau est en featuring avec Gucci Mane et est déjà en train de faire des étincelles dans les charts outre-Atlantique... Les Fifth Harmony, qui figurent au palmarès des People's Choice Awards 2017, chanteront le titre en exclusivité ce vendredi à la télévision lors de la série de concerts édition été de l'émission américaine Good Morning America.

#DOWN ft. @laflare1017 out now ⬇️ @itunes (link in bio) @applemusic, @spotify Une publication partagée par Fifth Harmony (@fifthharmony) le 1 Juin 2017 à 20h01 PDT

A écouter en intégralité par ici !

Un titre au refrain accrocheur qui sent bon le tube de l'été où les voix des filles sont bien mises en valeur. Pas si surprenant puisque le titre nous vient de Ammo, Jude Demorest et DallasK, l'équipe derrière leur plus gros tube "Work". De quoi faire regretter à Camila son départ de Fifth Harmony ? L'avenir nous le dira ! De son côté, Camila Cabello poursuit sa carrière solo et vient de dévoiler son deuxième single "I Have Questions".