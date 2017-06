L'annonce du départ de Camila Cabello aura largement eu l'effet d'un séisme au sein des fans de Fifth Harmony. La chanteuse est partie vers de nouveaux projets : à peine partie, Camila est en déjà à son deuxième single solo ( I Have Questions est plutôt bien placé dans les charts Oute-Atlantique). Loin de se laisser abattre, Normani Kordei, Dinah Jane, Lauren Jauregui et Ally Brooke Hernandez ont continué leur projet commun, travaillant sur un nouveau single avec Gucci. Disponible à l'écoute depuis quelques jours, Down a déjà son clip. Et bien sûr, il est découvrir de suite.

Pour cette nouvelle vidéo, elles ont choisi de planter le décor dans un motel. Néons et voiture blindées, rien n'a été laissé au hasard. Le morceau qui n'est pas sans rappeler Work From Home est un condensé de tout ce que les Fifth Harmony savent faire mais du coté des fans, on est plus perplexes (et non, ce n'est pas simplement à cause de l'absence de Camila). Pour eux, les Fifth Harmony valent bien mieux que ça. Evidemment, tout le monde ne partage cet avis : d'autres estiment que même à quatre, elles sont toujours aussi "fortes dans l'industrie". On vous laisse vous faire votre propre avis !