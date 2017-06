FFF de retour avec le nouveau single "Monkee"

FFF (Fédération Française de Funk) fait partie de ces groupes dont toute une génération a attendu le retour depuis longtemps. 17 ans en tout. Avec quatre albums Blast Culture (1991), Free For Fever (1993), FFF (1996) et Vierge (2000), ils ont su s’imposer sur la scène française leur groove inimitable, leurs paroles engagées et leur énergie folle sur scène. Ils ont même été adoubés par le maitre de la funk George Clinton ! Depuis 2000, le groupe composé de Marco Prince au chant, Nicolas Baby à la basse, Yarol Poupaud à la batterie et Krishoo Monthieux à la batterie s’était fait plutôt discret. Après quelques reformations live occasionnelles pour les Solidays en 2007 et 2014 ou encore au Bus Palladium en 2013, ils reviennent enfin en 2017 avec leur nouveau single Monkee à écouter d’urgence sur VirginRadio.fr !

À l’automne dernier, FFF a entrepris une tournée française et a notamment joué à guichet fermé au Bataclan à Paris, preuve que les fans de la première heure sont toujours là ! Avec ce nouveau morceau Monkee, le quatuor montre qu’il n’a en rien perdu de son énergie et de sa fougue. De nombreuses surprises nous attendent en 2018 et on ne loupera pas le rendez-vous, c’est sûr ! FFF sera en concert cet été à l’affiche de Garorock 2017 à Marmande et pour le festival Les Vieilles Charrues 2017 à Carhaix.