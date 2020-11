Fever, Dua Lipa et Angèle dévoilent le clip évènement (VIDEO)

Direction Londres ! La semaine dernière, Dua Lipa et Angèle dévoilaient Fever, leur excellente collaboration. Si en raison de la pandémie les deux artistes ont été contraintes de travailler à distance, elles n'ont pas manqué l'occasion de se rejoindre en Angleterre pour tourner le clip qui accompagne le single. Ce n'est évidemment pas une surprise : il y a quelques semaines, des photos de leur réunion circulaient déjà sur la toile. Mais après une longue attente, le clip est enfin disponible - et il est à découvrir sans plus attendre :

Les deux artistes nous emmènent en virée nocturne. Au programme, balade dans les rues de la capitale britannique, passage dans un kebab et surtout, beaucoup de liberté. "Je ne sais pas qui lit ça sur le chat mais je suis tellement excitée ! Et je veux que vous sachiez que Dua est la personne la plus cool et la plus gentille que j'ai rencontré depuis bien longtemps et CE FUT UN HONNEUR DE TRAVAILLER SUR CE PROJET !!! J'espère que vous apprécierez autant que nous avons aimé le faire ! Faites attention à vous, love, love, loove", a commenté Angèle.

On vous laisse apprécier cette pépite made in Angèle et Dua Lipa.