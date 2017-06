Fête du Cinéma 2017 : Gagnez 1 an de cinoche avec Virgin Radio !

C’est le rendez-vous de tous les cinéphiles de France, la Fête du Cinéma est de retour du 25 au 28 juin avec Virgin Radio dans toutes les salles de France ! Pour cette 33ème édition, Luc Besson, Agnès Varda et Jr, Tarek Boudali, Jonathan Cohen, Déborah François, Eric Lartigau, Alice Pol et Ludivine Sagnier sont les ambassadeurs de la Fête du Cinéma ! Pour fêter la Fête de la Musique, VirginRadio.Fr a décidé de vous couvrir de cadeaux !

Du 16 au 28 juin, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez 1 an de cinéma ! Comment participer ? C’est facile, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement ! Bonne chance à tous, et surtout, bon cinoche avec la Fête du Cinéma du 25 au 28 juin avec Virgin Radio !