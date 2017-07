Fête des Loges : Gagnez vos invitations avec Virgin Radio !

La célèbre Fête des Loges s’est installée dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye du 30 juin au 20 août pour une 365ème édition avec Virgin Radio ! Rendez-vous incontournable pour petits et grands, pas moins de 3 millions de visiteurs viennent chaque année se régaler pour cette balade familiale ! Avec ses 200 attractions, son ambiance chaleureuse au doux parfum de guimauves, pralines, barbes à papa et autres douceurs sucrées, la Fête des Loges vous attend ! D’ailleurs, VirginRadio.Fr a décidé de vous faire gagner vos invitations pour vous balader toute une journée !

Du 25 juillet au 3 août, jouez sur VirginRadio.Fr et tentez de gagner vos invitations pour toute une journée à la Fête des Loges avec un tour de manège pour chacun des attractions ! Comment participer ? C’est facile, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement ! Foncez sur le site officiel et retrouvez toutes les informations les amis ! Bonne chance à tous !