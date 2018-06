Fête de la Musique : Les choses à faire et à ne pas faire

C’est la Fête de la Musique ce soir ! On vous en parle depuis une semaine avec un évènement avec Synapson et Lost Frequencies à Toulouse avec Virgin Radio ! Ça, c’est pour le bon plan si vous êtes dans le coin. Et pour que cette Fête de la Musique se passe bien, on vous dit ce qu’il faut faire et surtout ce qu’il ne faut pas faire !

Oui, on dirait que ça va de soi mais on va quand même le dire. Profitez de la chaleur du jour pour kiffer la musique dans la rue, c’est plus sympa.

Ok, on dit que la fête est plus folle avec de l’alcool, mais pas forcément ! Faites la fête avec vos potes, buvez, faites-vous plaisir mais faites attention ! Sachez vous modérer, c’est important !

Si il y a bien un jour où personne ne vous jugera sur votre danse ringarde, c’est bien pour la Fête de la Musique. Ben ouais, parce que c’est pas la Fête de la Danse. Alors amusez-vous, dansez comme vous en avez envie. De toutes façons les gens sont trop alcoolisés pour capter quoi que ce soit.

C’est la Fête de la Musique, les gens seront cool, les gens auront envie de parler, alors levez votre nez du téléphone de toutes façons vous allez faire 4 vues sur votre Snap ou 4 likes sur Insta et parlez aux gens ! Attention messieurs, quand on dit parler on ne dit pas draguer lourdement, soyez gentleman un peu ça changera !

Si vous bossez ce soir, désolé, mais il y aura toujours Virgin Radio pour vous faire kiffer !