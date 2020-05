Fête de la Musique 2020 : Un concert va se tenir à l'AccorHotels Arena... sans public !

Créée dans les années 80 par Jack Lang, la Fête de la Musique aura cette année un tout autre aspect ! En effet, compte tenu de la crise sanitaire actuelle et des mesures de sécurité décidées par le gouvernement, il paraît impossible et inconscient d'organiser un événement réunissant un grand nombre de personnes comme c'était le cas les années précédentes. Malgré le début du dé-confinement et la fin probable (du moins, on l'espère) du COVID-19, aucune manifestation de grande ampleur n'aura lieu le 21 juin 2020. À l'exception d'un événement majeur.

Comme l'a annoncé Le Parisien ce mardi 12 mai, le fameux rendez-vous qui se tient habituellement sur la Place Masséna à Nice et qui est diffusé sur France 2 en prime-time se déroulera exceptionnellement depuis l'AccorHotels Arena (anciennement Bercy) à Paris. Intitulé Tous Ensemble pour la Musique, ce programme réunira une trentaine d'artistes -aucune programmation n'a encore été révélée pour le moment- mais pas le moindre spectateur sur place. Comme le précise Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements de France Télévisions,"L'idée est de rassembler une trentaine d'artistes afin d'organiser une soirée en soutien aux salles qui ne peuvent pas ouvrir pour le moment et les festivals qui sont annulés cet été". Une belle initiative et un fait quasiment inédit puisque la célèbre salle n'aura reçu aucun concert sans spectateur, excepté Tryo en mars dernier, dont le live avait été diffusé sur Virgin Radio.