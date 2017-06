Fête de la Musique 2017 : Les meilleurs bons plans de France

C’est désormais un rendez-vous incontournable, la meilleure des façons de fêter le début de l’été, un hommage à l’un des plus beaux arts au monde. La Fête de la Musique c’est ce mercredi 21 juin, et durant toute la soirée, c’est la France entière qui se transformera à un concert géant. Il vous suffira d’arpenter les rues de votre ville chérie pour découvrir un petit groupe émergent du coin, ou danser aux rythmes des meilleurs sons électro lors d’une soirée open air. Encore une bonne raison pour festoyer all night long avec vos proches, et gratuitement qui plus est ! L’offre est tellement grande que vous ne savez pas trop où vous rendre ce mercredi, heureusement VirginRadio.fr pense à tout et est là pour vous. Découvrez notre sélection des meilleurs bons plans de Paris, Lille, Bordeaux, Lyon et Toulouse !

Festival 36h Saint-Eustache

Durant 36 heures (nuit comprise), les concerts s’enchaineront dans l’enceinte de l’Église Saint-Eustache au coeur de Paris. Au programme du mercredi de cette expérience insolite : Khagan, Munos Cie, Nicolas Duclos, Messe, Ravages, Grand Orgue BF Marle Ouvrars, Messe, Palatine, JP Nataf & Friends. 2 impasse St Eustache 75001 Paris

Jpeux pas, j’ai Coachella

Imaginez le cadre idyllique du toit de la Brasserie Auteuil, des lives acoustiques et DJ Sets tout en détente, des ateliers couronnes de fleurs et autres tatouages, un barbecue, un stand de glace et des cocktails signature… Le tout sur fond de l’ambiance bohème du festival californien Coachella ! 78 rue d’Auteuil 75016 Paris

Bal électro Montmartre

Le traditionnel Bal Électro de Montmartre verra cette année s’emparer de ses platines de 18h à 0h30, Wielki, Montmartre DJ SET, J.S.P, Ugzi ainsi que RENAISSANCE. Oui oui oui, ça va danser comme jamais ! 17 avenue Rachel 75018 Paris

La Fête de la Musique au Carré

2/3 de metal, une pincée de rock’n roll et un zest de punk/rock, c’est ce que proposé le Carré des Halles pour sa première soirée de l’été ! Le line-up cette année : Bare Teeth, Blowdown, Lethaeos, Mexicanos Terror, Stengah, Shaours. 3 rue des Primeurs 59000 Lille

La Relève : FDLM 2017

La Relève et Primitive vous réserve une soirée de pas moins de 17h de fête en outdoor et indoor pour cette nouvelle édition de la Fête de la Musique avec Blanco, Sÿn & Vlaskiu, Sled, Goozz, Ile Degare et le crew GAAZOL pour ambiancer les Lillois ! 14 rue Masséna 59000 Lille

Le Bal Swing à la Brasserie du Zoo

Fan de guinguettes ? La Brasserie du Zoo vous donne rendez-vous dès 19h au Parc Les Poussins pour fêter la musique en dansant le balboa, lindy hop et jazz root ! Avenue Mathias Delobel 59800 Lille

La Fabrique Pola et l’IBoat fêtent la musique

La fabrique Pola et l’Iboat fêtent la musique dans la cour de récréation d’un ancien collège. Au programme, lives électroniques, son de la sérigraphie et autres spécialités artistiques made in Pola. Côté line-up, c’est Cubenx, Our Fortress et Atom qui se chargeront de vous faire danser ! 20 rue Armand-Caduc 33800 Bordeaux

La Canopée à Castéja

En prémisses de la Garden Téton de La Canopée le 20 août prochain, le collectif vous donne rendez-vous dans l’ancien commissariat Castéja pour constructions éphémères ainsi que des DJ sets groovy et électro. Rue Abbée de l’épée, 33000 Bordeaux

Soirée Rock au Musée des Arts Décoratifs et du Design

Rien que le mot rock devrait vous faire tilter, trois jeunes groupes émergents bordelais y joueront pour une soirée décontractée et festive à l’image de la Fête de la Musique. Cour d’honneur de l’Hôtel de la Lalande, 39 rue Bouffard 33000 Bordeaux

La Fête de la Musique du Vieux Lyon

La Vieux Lyon se mettra aux couleurs de la Fête de la Musique également et accueillera sur ses deux scènes des groupes rock, jazz, groove… de musiciens amateurs. Au programme, Piotki, Antimythes, Cuba d’Oriente, La Fabriquark, Hard Record, Muscle ton Jeu, Workshop, Lowburst, Ragging Gones et Moon Mic. Place Saint-Jean 69005 Lyon

Jungle Sonore

Total Rez, Vibes : Générateur d’ondes culturelles et Viral Audio font équipe pour la Fête de la Musique 2017 et réuniront les Lyonnais autour d’une scène Bass Music avec Aziz Sound System, Woobedub, Asco ou encore Mescud. Avenue Jean Jaurès 69007 Lyon

La Fête de la Musique au Capitole

S’il y a bien un rendez-vous à ne pas manquer, c’est bien celui-ci. Toulouse accueillera une nouvelle fois le plus grand concert de France de la Fête de la Musique avec notamment Calogero, Julien Doré, Rag’N’Bone Man, Tibz, Imany, Kungs, Ofenbach, Alma, Broken Back… Place du Capitole 31000 Toulouse