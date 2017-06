Fête de la Musique 2017 : La playlist 100% Virgin Radio

Chaque 21 juin c'est la même rengaine, que faire pour la fête de la musique ? Chez VirginRadio.fr on vous a préparé une liste des meilleurs bons plans partout en France mais on a aussi pensé à ceux qui n'ont pas envie de s'aventurer dehors. La canicule s'est abattue sur la France et vous n'avez peut-être pas très envie de transpirer toute la soirée en cherchant les musiciens décents ! Pas de soucis, on a pensé à tout et surtout à vous concocter une playlist spéciale Fête de la Musique 100% Virgin Radio, parfaite si vous avez décidé de rester bien au frais chez vous ! Montez le son de vos enceintes, c'est parti !

Loic Nottet - Million Eyes

Mai Lan - Vampire

Léa Paci - Adolescente Pirate

Ofenbach - Be Mine

Vianney - Moi Aimer Toi

Clare Maguire - Elizabeth Taylor

Jain - Heads Up

Amir - Au Cœur de Moi

Peter Peter - Loving Game