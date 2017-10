Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez : DU 16 au 21 janvier avec Franck Dubosc président !

Le Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez est de retour du 16 au 21 janvier pour une 21ème édition ! C’est l’unique festival de cinéma en Europe qui est consacré à la comédie ! Bienvenue chez les Ch’tis, Juno, Tout ce qui brille ou plus récemment Babysitting, les films qui y sont passés ont eu un certain succès ! Pour cette nouvelle édition, c’est Franck Dubosc qui sera le président du jury, il succède donc à Omar Sy, on n’en sait pas plus pour le moment !

