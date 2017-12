Festival Holocène du 27 février au 03 mars 2018 avec Virgin Radio

Après le succès de la première édition du festival Holocène, la ville de Grenoble remet le couvert du 27 février au 03 mars 2018. Hip Hop, métal et pop sont à l'honneur du Holocène Festival qui a la particularité d'avoir lieu dans différentes salles de l'agglomération grenobloise. Parmi les concerts à ne pas manquer on citera le diptyque Prequell & Yuksek le 27/02 à la Belle Electrique, le sensible Ben Mazué et la délicate Pomme le 28/02 à l'Heure Bleue sans oublier le point d'orgue du festival, la soirée 100% électro du 03 mars à l'Alpexpo avec, entre autres, Petit Biscuit, Fakear et Feder ! Le reste de la programmation est à découvrir sur le site de l'Holocène Festival.

Il y a 5 ans, le public découvrait @Fakearmusic. Il devient rapidement un phénomène live. Rendez-vous le 3 mars pour le voir sur scène ! pic.twitter.com/UsPgSoNBvj — Holocène Festival (@HoloceneFest) 25 octobre 2017

Rendez-vous sur la billetterie du Holocène Festival pour réserver vos places pour les différentes soirées du festival. La programmation de la soirée du 02 mars n'a pas encore été dévoilée alors restez bien connectés à VirginRadio.fr pour en savoir plus dans les semaines à venir !