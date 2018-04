Festival de Cannes : Ne faites pas de selfie !

La croisette à Cannes s’apprête à accueillir des milliers de personnes qui vont s’y promener à l’occasion de la 71ème édition du Festival de Cannes ! L’affiche a été dévoilée hier, une affiche magnifique qui met à l’honneur Jean-Luc Godard ! Un festival qui ne plait qu’aux touristes, les cannois ne sont pas fans de cette période, on a nos sources ! le nouveau film de la saga Star Wars, Solo : A Star Wars Story, y sera présenté catégorie Hors-Compétition ! C’est le festival de cinéma le plus important, le plus attendu, chaque année c’est la même, sauf que pour cette 71ème édition, le directeur du festival a fait une annonce concernant la montée des marches !

Thierry Frémaux a confirmé le bannissement du selfie lors de la traditionnelle montée des marches ! Ça, c’est une bonne nouvelle ! Les selfies et autres clichés pris par un proche seront interdits. Et si vous resquillez, vous serez privés de projection pendant 24 heures ! Alors rangez vos portables, levez la tête et kiffez la vie, merci le Festival de Cannes !